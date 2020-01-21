الرئيس الأمريكي مشيدا بالعلاقات مع الصين: نحب بعضنا البعض

دافوس- (د ب أ):

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعلاقات مع الصين عقب إبرام أول اتفاق تجاري معها.

وقال ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال خطابه الذي ألقاها في افتتاح النسخة الخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "علاقاتنا بالصين أفضل من أي وقت مضى".

وأضاف ترامب في إشارة إلى الرئيس الصيني شي جين بين، الذي وصفه بالصديق الجيد: "إنه للصين، وأنا للولايات المتحدة. لكن بخلاف ذلك نحب بعضنا البعض".

وذكر ترامب أن الاتفاقات التجارية التي أبرمها خاصة مع الصين تعتبر نموذجا للتجارة في القرن الحادي والعشرين، معربا عن تطلعه لإبرام المزيد من الاتفاقات الثنائية، مع بريطانيا على سبيل المثال عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن ترامب دخل في حرب تجارية مع الصين والشركاء في تحرير التجارة بأمريكا الشمالية، المكسيك وكندا، ما أدى إلى اضطرابات وأضرار في الاقتصاد العالمي.

ويُعقد منتدى دافوس على مدار أربعة أيام في جبال الألب السويسرية بمشاركة نحو 3 آلاف مشارك من الأوساط الاقتصادية والسياسة والاجتماعية. ويدور المنتدى حول مكافحة تغير المناخ والأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وليبيا على سبيل المثال. ويأتي المنتدى هذا العام تحت شعار "مساهمون من أجل عالم متماسك ومستدام".

وبخلاف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يشارك من ألمانيا في المنتدى عدد من الوزراء ورؤساء الشركات الكبرى.