السودان: تحقيق بشأن نفايات نووية قادمة من إيران

القاهرة- (وكالات):

تبدأ الحكومة السودانية تحقيقًا في قضية "دفن نفايات نووية" في البلاد، بعدما تداولت وسائل إعلامية معلومات في هذا الشأن، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم عن مصادر مُطلعة لم تسمها.

يأتي ذلك، في وقت تداولت وسائل إعلام سودانية وعربية، معلومات على لسان رئيس لجان مقاومة الريف الغربي في منطقة أمبدة في السودان علي حامد الشبلي، تفيد "بوجود مقبرة نفايات نووية وطبية، على بعد 30 كيلومترا من منطقة أم درمان ووسط مناطق الريف الغربي".

وأضاف الشبلي أن "النفايات النووية قادمة من إيران"، مشيرا إلى أن "أحد شركاء زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وداد بابكر، التي تملك 50% من الأراضي الزراعية في تلك المنطقة، استخدم سماد اليوريا الممنوع عالميا لإضافته إلى التربة، ما سيؤدي إلى إصابة 70% من السكان بمرض السرطان، ويقضي على الحيوانات والنباتات".