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الاحتلال الإسرائيلي يستدعي قياديًا من "فتح" بعد اعتقال نجله

03:41 م الإثنين 20 يناير 2020
الاحتلال الإسرائيلي يستدعي قياديًا من "فتح" بعد اعتقال نجله

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - أ ش أ

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، باستدعاء، مسئول ملف المقدسات في "حركة فتح" بالقدس، عوض السلايمة، وذلك للتحقيق معه "بشكل فوري" في معتقل "المسكوبية " بالقدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية - التي بثت النبأ - أن ذلك جاء بعد اعتقال نجله، سعدي البالغ " 15 عاما" في وقت سابق اليوم ، واقتياده إلى جهة غير معلومة، وذلك بالتزامن مع الهجمة التي يشنها الاحتلال على المقدسيين.

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الاحتلال الإسرائيلي حركة فتح القدس المحتلة عوض السلايمة

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