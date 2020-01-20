الاحتلال الإسرائيلي يستدعي قياديًا من "فتح" بعد اعتقال نجله

رام الله - أ ش أ

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، باستدعاء، مسئول ملف المقدسات في "حركة فتح" بالقدس، عوض السلايمة، وذلك للتحقيق معه "بشكل فوري" في معتقل "المسكوبية " بالقدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية - التي بثت النبأ - أن ذلك جاء بعد اعتقال نجله، سعدي البالغ " 15 عاما" في وقت سابق اليوم ، واقتياده إلى جهة غير معلومة، وذلك بالتزامن مع الهجمة التي يشنها الاحتلال على المقدسيين.