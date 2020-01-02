رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الليبي: الشعب معنا ضد الغزو التركي

القاهرة – وكالات:

قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الليبي طلال الميهوب، اليوم الخميس، إن حكومة فائز السراج في طرابلس تورطت في جلب "الاستعمار التركي" إلى ليبيا.

وأضاف في تصريحات لقناة "ليبيا" الإخبارية، إن "الشعب الليبي بالكامل سيلتف حول القوات المسلحة لصد الغزو التركي"، مضيفًا أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تطالب باعتبار حكومة السراج هدفا مشروعا للقوات المسلحة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسئول عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي في وقت سابق اليوم الخميس، إن الجيش سيعتبر القوات التي تعتزم تركيا إرسالها إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق، مليشيات مسلّحة وسيقاتلها للدفاع عن سيادة البلاد.

وأدانت مصر موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس رجب طيب أردوغان إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية إن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا هو تطور يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

وأكّدت مصر في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على فيسبوك، الخميس، أن هذه الخطوة " تمثل انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات".