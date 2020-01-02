البرلمان التركي يبدأ جلسة طارئة للتصويت على إرسال قوات إلى ليبيا

اسطنبول - (د ب أ):

بدأ البرلمان التركي، اليوم الخميس، جلسة طارئة للتصويت على مذكرة رئاسية للحصول على تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا لمدة عام، وذلك لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج المدعومة من الأمم المتحدة.

وتترك المذكرة المقترحة للحكومة قرار توقيت إرسال القوات ونطاق نشرها وعددها.

ومن المتوقع أن يتم تمرير المذكرة في وقت لاحق اليوم بسهولة، نظرا لأن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وحليفه حزب "الحركة القومية" اليميني، يتمتعان بالأغلبية في البرلمان.