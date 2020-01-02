"زيارة ليوم واحد".. ولي عهد أبوظبي إلى باكستان

إسلام أباد- (د ب أ):

يصل إلى باكستان اليوم الخميس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة للبلاد تستمر يوما واحدا، بحسب ما ذكره بيان للسفير الإماراتي في إسلام أباد أوردته وسائل إعلام محلية.

ويُتوقع أن يلتقي الشيخ محمد بن زايد، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وكبار المسؤولين في البلاد.

وأضاف السفير الإماراتي في بيانه أن الزيارة تهدف إلى تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين الشقيقين.

وذكرت محطة "جيو" التليفزيونية الباكستانية أن الزيارة تأتي في أعقاب لقاء عقده المسؤول الإماراتي مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جواد باجوا يوم 14 ديسمبر الماضي، ركز فيه الجانبان على سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وكان الشيخ محمد بن زايد زار باكستان العام الماضي حيث التقى خان، ثم أجرى الجانبان مباحثات على مستوى وفدي البلدين.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بين فرحان آل سعود زار باكستان قبل أسبوعين لمدة يوم واحد.