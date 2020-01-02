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18 قتيلاً و17 مفقودًا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في أستراليا​

06:50 ص الخميس 02 يناير 2020
18 قتيلاً و17 مفقودًا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في أستراليا​

حرائق الغابات

سيدني - (د ب أ):

ذكر رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز اليوم الخميس أن 17 شخصا باتوا في عداد المفقودين جراء حرائق الغابات التي تشهدها الولاية, بينما ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم البلاد إلى 18 قتيلا بعد أن لقي شخص حتفه مساء الأربعاء.

وقال أندروز للصحفيين: "هناك 17 شخصا في هذه المرحلة لا نعرف أماكنهم، وبالإضافة إلى ذلك تم تأكيد وفاة شخص".

في غضون ذلك، ذكر مكتب الأرصاد الجوية أن موجة حر مصحوبة برياح قوية ستضرب جنوب أستراليا اليوم الخميس قبل أن تصل إلى جنوب شرقي البلاد بعد غد السبت.

يأتي هذا بينما وصلت سفينة تابعة للبحرية الأسترالية اليوم الخميس إلى بلدة مالاكوتا الساحلية في ولاية فيكتوريا المعزولة بسبب الحرائق منذ ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة ، وذلك لإنقاذ آلاف الأشخاص العالقين.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية إن السفينة تحمل أغذية ومياها ومواد طبية وربما تجلي نحو ألف شخص.

وتشتعل الحرائق في جنوب شرق أستراليا منذ أكتوبر، وأتلفت النيران أكثر من 5 مليون هكتار من أراضي الغابات في جميع أنحاء البلاد وتسببت في تدمير أكثر من 1400 منزل.

حرائق الغابات أستراليا ولاية فيكتوريا
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