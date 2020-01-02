بومبيو: العراق سيواصل مسؤوليته في تأمين الأفراد الأمريكيين

واشنطن - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء الأربعاء إن العراق سيواصل تحمل مسؤوليته في تأمين الأفراد الأمريكيين في البلاد.

وأوضح بومبيو في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "تحدثت مع رئيس الوزراء العراقي (عادل) عبد المهدي، الذي وافق على أن العراق سيواصل الالتزام بمسؤوليته في تأمين الأفراد الأمريكيين وإبعاد المهاجمين المدعومين من إيران عن السفارة الأمريكية في بغداد".

وأضاف: "سنواصل التعاون لمساءلة إيران ووكلائها".

واتهم بومبيو النظام الإيراني بأنه "نسق الهجوم الذي نفذه الإرهابيون ضد سفارة الولايات المتحدة في بغداد".

وأضاف: "لا ينبغي أن يختلط ذلك بالجهود المشروعة للمتظاهرين العراقيين الذين هم في الشوارع منذ (تشرين أول) أكتوبر لاستنكار الفساد الذي صدره النظام الإيراني للعراق".