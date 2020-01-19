مقتل مدني وإصابة 7 أخرين في سلسلة انفجارات شرقي بغداد

بغداد - (د ب أ)

ذكرت مصادر أمنية وشهود عيان عراقيون، أن مدنيًا قتل وأصيب سبعة في سلسلة انفجارات، مساء اليوم الأحد، شهدتها مناطق متفرقة شرقي بغداد.

وأوضحت المصادر أن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم في شارع حي زيونة شرقي بغداد بداخل حافلة صغيرة مما أدى إلى مقتل مدني وإصابة أربعة اخرين والحاق اضرار كبيرة في الباص فيما ادى انفجار عبوة ناسفة في حي البنوك الى اصابة شخصين بجروح في حين اصيبت امرأة بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في حي الطالبية .

وتأتي الانفجارات في الوقت الذي تشهد مناطق شرقي بغداد قطعا للطرق والجسور استعدادا لتنفيذ اضراب عام واغلاق الطرق والجسور ومظاهرات احتجاجية للمطالبة بتشكيل الحكومة الجديدة ومحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين.

وتشهد مناطق شرقي بغداد انتشارا كثيفا للقوات العراقية الامنية والعسكرية والاستخبارية لمواجهة الاضطرابات المتوقعة حيث يتوافد حاليا المئات من العراقيين الى ساحات التظاهر .