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سريلانكا: إنقاذ 4 صيادين هنود بعد انقلاب قاربهم

10:12 ص الأحد 19 يناير 2020
سريلانكا: إنقاذ 4 صيادين هنود بعد انقلاب قاربهم

البحرية السريلانكية - ارشيفية

راميسوارام (الهند)- (د ب أ):

ذكر مسؤولو إدارة الثروة السمكية أن البحرية السريلانكية أنقذت 4 صيادين من ولاية "تاميل نادو" الهندية بعد انقلاب قاربهم بسبب رياح قوية، قبالة مياه الدولة الجزيرة، الأحد.

وقالت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء، الأحد، إن الصيادين كانوا يصطادون قبالة منطقة "نيدونثيفو" على بُعد 32 ميلا بحريا قبالة سريلانكا عندما انقلب قاربهم.

وذكر المسؤولون أن قارب دورية تابعا للبحرية السريلانكية رصد أفراد الطاقم في البحر وأنقذهم.

وأضاف المسؤولون أنه تم اعتقال الصيادين لاحقا بسبب ما تردد من صيدهم في المياه الإقليمية للدولة الجزيرة، وتم اقتيادهم إلى منطقة "كانكينسانثوراي".

البحرية السريلانكية إنقاذ صيادين هنود انقلاب قارب

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