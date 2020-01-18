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بومبيو يؤكد للرئيس العراقي هاتفيًا أهمية دور التحالف في محاربة داعش

08:35 م السبت 18 يناير 2020
بومبيو يؤكد للرئيس العراقي هاتفيًا أهمية دور التحالف في محاربة داعش

مايك بومبيو

وكالات:

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه جدد التأكيد للرئيس العراقي برهم صالح، أهمية دور التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك على خلفية مطالبة الجانب العراقي بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد جراء الغارات الأميركية في العراق في الأسابيع الماضية.

وأكد بومبيو عبر "تويتر"، اليوم السبت "تحدثت أنا والرئيس [العراقي برهم] صالح، مجددا اليوم حول الدور الهام والدائم لدور التحالف في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية".

وأضاف بومبيو، "إن التزامنا نحو خفض التصعيد يظل ثابتا".

مايك بومبيو العراق داعش التحالف الدولي الغارات الأميركية

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