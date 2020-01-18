الرئيس اللبناني يدعو الجيش وقوات الشرطة لاستعادة الأمن بوسط بيروت

وكالات

أصدرت رئاسة الجمهورية اللبنانية، بيانًا مساء اليوم السبت، للتعليق على المواجهات المندلعة بين قوات الأمن والمتظاهرين منذ صباح اليوم، في عدة مناطق بلبنان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأكد بيان الرئاسة، أن الرئيس اللبناني ميشال عون، يتابع تدهور الأوضاع الأمنية في سوط بيروت، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالات هاتفية بوزيري الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، الياس بو صعب وريا الحسن، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

وطلب اتخاذ الإجراءات السريعة للمحافظة على أمن المتظاهرين السلميين ومنع أعمال الشغب وتأمين سلامة الأملاك العامة والخاصة وفرض الأمن في الوسط التجاري.

أكدت قوى الأمن الداخلية اللبنانية، تعرض بعض المصابين من عناصر قوى الأمن الداخلي للإعتداء في مستشفى الورديّة ومستشفى الجامعة الأمريكية من قبل بعض المشاغبين، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

واندلت منذ صباح اليوم مواجهات عنيفة بين قوات الأمن المدعومة بقوات مكافحة الشغب، والمتظاهرين في عدة مناطق وسط بيروت، في إطار اليوم الخامس لفعاليات "أسبوع الغضب" الذي أعلن عنه المحتجين اللبنانيين.

وكان قد علق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، على الاشتباكات المندلعة بين قوات الأمن اللبنانية والمحتجين وسط بيروت منذ صباح اليوم، قائلاً: "لن يحترق حلم رفيق الحريري بعاصمة موحدة لكل اللبنانيين بنيران الخارجين على القانون وسلمية التحركات".

وأضاف في تغريدة عبر موقع "تويتر" أنه ل يسمح لإعادة بيروت مساحة للدمار والخراب وخطوط التماس، والقوى العسكرية والأمنية مدعوة إلى حماية العاصمة ودورها وكبح جماح العابثين والمندسين.

وقال إن مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب، مشددًا على أنه لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية.