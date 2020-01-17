فرونتيكس: ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا من تركيا في 2019

بروكسل - أ ش أ

كشف مدير الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية المعروفة اختصارًا بـ"فرونتيكس"، فابريس ليجيري، أن عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا من تركيا قد ارتفع بصورة كبيرة خلال العام الماضي.

وقال ليجيري -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة- إن الأشخاص الفارين من الصراع في سوريا وأفغانستان يتدفقون إلى تركيا، ومنها إلى اليونان، مشيرًا إلى أن أكثر من 82 ألف مهاجرًا حاولوا الدخول إلى أوروبا دون تصريح خلال عام 2019 ، بزيادة قدرها 46 بالمائة عن العام السابق.

وأرجع ليجيري سبب ذلك بصورة رئيسية إلى "الوضع في سوريا، وأيضًا عدم الاستقرار في أفغانستان، وتغيير السياسات تجاه الرعايا الأفغان من جانب السلطات الإيرانية والباكستانية".

وأشارت فرونتيكس إلى أن عدد الوافدين إلى أوروبا خلال العام الماضي كان الأعلى منذ الاتفاقية التي عُقدت بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2016 ودخلت حير التنفيذ، حيث وافق التكتل آن ذاك على منح تركيا ما يصل إلى ستة مليارات يورو من أموال مساعدات اللاجئين السوريين إلى جانب حوافز أخرى من أجل إقناع الحكومة في العاصمة /أنقرة/ وقف مغادرة المهاجرين للبلاد والتوجه إلى اليونان.

غير أن الجزر الواقعة شرقي اليونان قد كافحت العام الماضي لتخفيف الازدحام الشديد في مخيمات اللاجئين.