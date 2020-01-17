خامنئي في خطبة الجمعة: قدرتنا على ضرب القوة المتغطرسة تعني أن الله معنا

القاهرة- (وكالات):

قال المُرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، في خطبة الجمعة، إن قدرة إيران على ضرب ما أطلق عليه "القوة المُتغطرسة" تعني أن الله معها، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية.

بدأت صلاة الجمعة في طهران، قبل قليل، بإمامة قائد الثورة الإسلامية علي الخامنئي.

وتجري الصلاة في مصلى "الإمام الخميني" بطهران بحضور حشود غفيرة جدا من المصلين.

وتأتي خطبة المرشد الأعلى في خضم توتر سياسي وأمني هو الأشد منذ سنوات مع الولايات المتحدة الأمريكية ووسط احتجاجات داخلية على الأحوال الاقتصادية، إضافة إلى تداعيات سقوط الطائرة الأوكرانية.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن مصيرية الخطبة، باعتبارها ستحدد ملامح سياسات النظام الإيراني خلال المرحلة المقبلة.

وكانت آخر صلاة جمعة في طهران جرت بإمامة سماحة القائد قبل 8 أعوام، في عام 2012 عندما رد على بيان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي قال إن جميع الخيارات مطروحة بشأن البرنامج النووي الإيراني.