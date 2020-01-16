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ماكرون يرسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط

09:07 م الخميس 16 يناير 2020
ماكرون يرسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول

وكالات:

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إرسال حاملة الطائرات "شارل ديجول"، إلى الشرق الأوسط، لحماية الجنود الفرنسيين بالمنطقة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

أعلن الإليزيه، الخميس ، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيشارك في المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الألمانية برلين حول ليبيا الأحد القادم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن بيان للإليزيه، أن اتصالا هاتفيا جرى بين ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صباح الخميس.

وكانت ألمانيا أعلنت دعوة مصر والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا والكونغو وإيطاليا والجزائر لحضور المؤتم، إلى جانب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

ويأتي المؤتمر بعد أيام من فشل محادثات استضافتها موسكو، برعاية روسية تركية، في محاولة لتثبيت وقفٍ لإطلاق النار والمضي للتوصل لتسوية سياسية.

شارل ديجول ايمانويل ماكرون حاملة الطائرات الشرق الأوسط ليبيا

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