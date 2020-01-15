بعد 5 أيام على احتجازه.. السفير البريطاني يُغادر إيران

طهران- (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، بأن السفير البريطاني في إيران روب ماكير غادر العاصمة طهران.

واكتفت التقارير بأن السفير غادر "بعد إبلاغه الجهات المعنية".

وكانت الخارجية الإيرانية استدعت السفير بعد مشاركته في احتجاج مناهض للحكومة.

واعتبر المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران أمس الثلاثاء السفير "شخصا غير مرغوب فيه"، وقال إن "الشعب ينتظر أن يتم طرد هذا الشخص غير المرغوب فيه".

كان السفير البريطاني احتُجِز لفترة وجيزة في طهران، السبت الماضي، على خلفية مشاركته "في تجمع غير قانوني". وهو الأمر الذي نفاه ماكير. وغرّد قبل أيام عبر تويتر: "أستطيع أن أؤكد أني لم أشارك في أي مظاهرات!. فقد توجهت لفعالية تم الإعلان عنها لتأبين ضحايا مأساة الطائرة الأوكرانية المنكوبة. ومن الطبيعي أن أشارك في تأبين الضحايا- وبعضهم بريطانيون".

وأضاف: "غادرت بعد خمس دقائق، عندما بدأ البعض ترديد شعارات".

وأوضح: "تم احتجازي لنصف ساعة بعد مغادرة المنطقة. واحتجاز الدبلوماسيين هو بالطبع غير قانوني، في جميع الدول".