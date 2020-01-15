"العربية": اعتقال 43 فردًا من هيئة العمليات في السودان

وكالات

أفادت فضائية "العربية" في نبأ لها، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قوات الجيش السوداني، اعتلقت 43 عنصرًا من هيئة العمليات التابعة للمخابرات العامة في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأعلن جهاز المخابرات السوداني، اليوم الثلاثاء، انتهاء التمرد المسلح لمنتسبين سابقين للمخابرات وتسليم أسلحتهم، بعدما تمكن الجيش السوداني من دخول مقر التمرد في العاصمة الخرطوم.

وشهد السودان خلال الساعات الماضية تمردًا من جنود منتسبين سابقين لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة بالعاصمة الخرطوم، احتجاجًا على عدم تسلّم عدد منهم حقوق نهاية الخدمة كاملة.

كان جهاز المخابرات العامة السوداني قد أفاد بأن إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء، قامت به مجموعة من منتسبي "هيئة العمليات" التابعة للجهاز اعتراضًا على مكافأة ما بعد الخدمة.