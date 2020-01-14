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قصف قاعدة عراقية تستضيف قوات أمريكية بصاروخ كاتيوشا

09:07 م الثلاثاء 14 يناير 2020
قصف قاعدة عراقية تستضيف قوات أمريكية بصاروخ كاتيوشا

أرشيفية

وكالات:

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، استهداف قاعدة التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد، التي تستضيف قوات أمريكية، بصاروخ طراز "كاتيوشا"، لافتة إلى أنه لا توجد أي خسائر تذكر.

وتتواصل تلك الهجمات على القواعد العراقية التي تستضيف قوات أمريكية، على خلفية التصعيد الأخير بعد اغتيال الولايات المتحدة، قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، في غارة أمريكية مطلع الشهر الجاري، في بغداد.

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