وزير الخارجية الجزائري يزور السعودية لمناقشة المستجدات الإقليمية

وكالات:

التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، بنظيره الجزائري صبري بوقادم، وذلك في العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، بحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة لاستعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الأزمة الليبية، حيث من المنتظر أن تشارك الجزائر في الاجتماع المقرر في برلين حول الأزمة الليبية، وفي ظل دعوة روسية تركية لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتقاتلة في ليبيا.

وغادر المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك لبحث الاتفاق الذي أشرفت عليه روسيا وتركيا.