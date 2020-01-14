الأمن الإيراني يشن حملة اعتقالات ضد طلبة محتجين على إسقاط الطائرة الأوكرانية

وكالات

ذكر موقع "إيران إنترناشيونا" الإيراني، في نبأ له، اليوم الاثنين، أن قوات الباسيج، اعتقلت عددًا من طلاب جامعة أمير كبير في طهران، بعد اشتباكات مع طلاب نددوا بإسقاط الحرس الثوري لطائرة مدنية أوكرانية، أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 راكبًا.

ونظم الطلاب في الجامعة وعدد من الجامعات الأخرى في إيران، وقفات احتجاجية ضد سياسة الحرس الثوري، وتأبينية لضحايا الطائرة الأوكرانية.

وبحسب الموقع الإيراني، فقد منع الطلاب من مغادرة جامعة أمير كبير في طهران، وسط حملة اعتقالات واسعة بمحيط الجامعة من قوات الأمن الإيرانية التي ترتدي زي المدني.

وفي نفس الصدد، أعلن اتحاد الطلاب الجامعيين الإيرانيين، في بيان له، عن وقوع اشتباكات بين طلاب بجامعة أمير كبير، وقوات الباسيج.

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أنها قامت بأول اعتقالات في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران الأسبوع الماضي بعد ليلة ثالثة من الاحتجاجات الغاضبة بسبب الكارثة.

في الوقت نفسه، تزداد الضغوط الخارجية على إيران في موضوع الملف النووي، إذ أعلن الأوروبيون اليوم مباشرة تطبيق الآلية التسوية للخلافات التي ينص عليها الاتفاق النووي بهدف إلزام إيران على الالتزام بتعهداتها.

وأسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخ بعيد إقلاعها الأربعاء ما أدى الى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها. وبعدما نفت طهران لأيام ما أعلنته دول غربية حول إسقاط الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 بصاروخ، عادت القوات المسلحة الإيرانية واعترفت صباح السبت بمسؤوليتها عن المأساة، متحدثة عن "خطأ بشري".

وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية الثلاثاء في مؤتمر صحفي عن اعتقالات جرت في قضية الطائرة من دون تحديد عددها.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي "أجريت تحقيقات واسعة وتمّ اعتقال بعض الأشخاص".

ويأتي ذلك بعيد إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران ستعاقب كل المسؤولين عن إسقاط الطائرة في كارثة أثارت تظاهرات غاضبة في عدد من المدن الايرانية.