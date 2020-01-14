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المحتجون يعودون إلى شوارع لبنان في "أسبوع غضب" ضد النخبة السياسية

04:30 م الثلاثاء 14 يناير 2020
المحتجون يعودون إلى شوارع لبنان في "أسبوع غضب" ضد النخبة السياسية

احتجاجات لبنان - أرشيفية

بيروت- (د ب أ):

عاود المحتجون المناهضون للنخبة السياسية في لبنان النزول إلى الشوارع اليوم الثلاثاء للمشاركة فيما وصفوه بـ"أسبوع غضب" يهدفون منه إلى الضغط على السياسيين.

وبدأت الاحتجاجات في لبنان في 17 أكتوبر، وقادت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وبعد توقف الاحتجاجات لأسابيع، تجددت في ظل تعثر تشكيل الحكومة وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأشعل المحتجون الإطارات لإغلاق الشوارع الرئيسية ومنع الموظفين من الذهاب لأعمالهم، كما أغلق المحتجون طرقا رئيسية في الجنوب والشرق والشمال.

وتم نشر قوات من الجيش والشرطة لمحاولة فتح الطرق الرئيسية.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون كلف الأستاذ الجامعي حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك حتى الآن بسبب التجاذبات بين الكتل السياسية المختلفة.

لبنان احتجاجات لبنان سعد الحريري

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