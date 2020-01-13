اجتماع أمني سوري تركي بمشاركة روسية في موسكو

(د ب ا)

طالب الجانب السوري في اجتماع ثلاثي، ضم أطراف سورية وروسية وتركية، في موسكو، اليوم الاثنين، الجانب التركي بالالتزام الكامل بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضًا وشعبًا والانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السوريا كافة.

ودعا الجانب السوري ممثلاً باللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني، الجانب التركي الذي مثله هكان فيدان رئيس جهاز المخابرات إلى ضرورة وفاء تركيا بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي بشأن إدلب المؤرخ 17 سبتمبر 2018، وخاصة ما يتعلق بإخلاء المنطقة من الإرهابيين والأسلحة الثقيلة وفتح طريق "حلب-اللاذقية" و"حلب-حماة" بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وشدد اللواء مملوك على أن الدولة السورية مصممة على متابعة حربها ضد الإرهاب وتحرير كل منطقة إدلب وعودة سلطة الدولة إليها بما يكفل الأمن والأمان للمواطنين السوريين الذين تستخدمهم التنظيمات الإرهابية دروعاً بشرية في تلك المنطقة.

وقالت سانا "حضر اللقاء عدد من المسؤولين الروس".

يشار إلى أن تركيا تسيطر على العديد من المناطق في شمال شرق سورية من خلال عدة عمليات درع الفرات في شهر يوليو 2017 وغصن الزيتون في يناير عام 2018، ونبع السلام اطلقتها داخل الأراضي السورية بزعم مكافحة الارهاب في المنطقة.