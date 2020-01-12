باريس ولندن وبرلين يدعون إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي

برلين - أ ش أ

دعا قادة ألمانيا أنجيلا ميركل وفرنسا إيمانويل ماكرون وبريطانيا بوريس جونسون، اليوم الأحد، إيران إلى العودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق حول النووي الإيراني، مشددين على حقهم في استخدام جميع التدابير المنصوص عليها في الاتفاق لضمان تنفيذه.

وشددت العواصم الأوروبية الثلاث في البيان مشترك على أن رسالتهم واضحة قائلين: "ما زلنا ملتزمين بالاتفاق النووي والحفاظ عليه، ونحض إيران على إلغاء جميع التدابير التي تناقض الاتفاق، وندعوها إلى الامتناع عن أي أعمال عنف جديدة، ونظل مستعدين للدخول في حوار مع إيران على هذا الأساس من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة".

ولفت البيان إلى أن التطورات الأخيرة أبرزت دور إيران المزعزع، مضيفا" أن الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس يزعزعان المنطقة"، ملوحا بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

واحتفظت الدول الثلاث في البيان المشترك بإمكانية اللجوء إلى بعض بنود اتفاق فيينا، بهدف الحفاظ على الاتفاق.

وكانت طهران قد أعلنت -في وقت سابق- تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والسداسية الدولية.