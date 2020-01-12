محتجون إيرانيون يتظاهرون أمام المبنى المركزي للحرس الثوري

وكالات

تجمع محتجون إيرانيون، مساء اليوم الأحد، أمام المبنى المركزي للحرس الثوري الإيراني، في مدينة آمل، وسط هتافات "لا نريد نظام الجمهورية الإسلامية" حسبما ذكر موقع "إيران إنترناشيونال" عربي.

وفي موقع آخر من الاحتجاجات، أطلقت قوات الأمن الإيرانية، قنابل الغاز المسيلة للدموع، على محتجين في إحدى محطات مترو الأنفاق.

ذكر الموقع الإيراني، توجه قوات مكافحة الشغب، مدججين بالسلاح والمياه الحارقة، إلى ميدان الثورة وسط طهران، الذي يشهد احتجاجات واسعة بعد اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية بالخطأ.

وخرجت المحتجون الإيرانيون في عدد من الجامعات والميادين والشوارع، تنديدًا بإسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية، فيما حاولت قوات الأمن الإيرانية تفريق المحتجين بالغاز المسيل للدموع.

وردد المحتجون أمام قوات الشرطة هتاف: "لا تخافوا لا تخافوا.. كلنا معا" كما رددوا هتافات: "التجاوز والجريمة.. الموت لولاية الفقيه"، و"لم نقدم قتلانا لكي نساوم ونمدح القائد المتقاعس".

ويواصل المحتجون الإيرانيون احتجاجاتهم ضد سياسة النظام الإيراني، لليوم الثاني على التوالي، بعد اعتراف إيران الرسمي بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ أطلق من الحرس الثوري، وأسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصًا.