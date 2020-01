بعد رحيل قابوس.. مُغردون عُمانيون لسلطانهم الجديد: "خير خلف لخير سلف"

كتبت- رنا أسامة:

في الوقت الذي نعى فيه مُغردون عُمانيون ببالغ الحُزن والأسى فقد السلطان قابوس الذي وافته المنيّة بعد صراع طويل مع المرض، أعربوا عن تمنياتهم لخليفته هيثم بن طارق آل سعيد النجاح والتوفيق، مُعتبرين أنه "الأنسب" لخلافة ابن عمه الذي فارق الحياة عن عُمر ناهز 79 عامًا.

وأدّى هيثم بن طارق (65 عامًا) اليمين الدستورية، السبت، بعد انعقاد مجلس الدفاع العُماني مع مجلس العائلة المالكة الذي قرر تنصيبه تنفيذًا لوصية السلطان الراحل قابوس لتولّي الحُكم خلفًا له، ووفقًا للمادة (6) من النظام الأساسي للدولة، حسبما أعلن التليفزيون العُماني.

وجاء في وصية السلطان قابوس: "نُشير بأن يتولى الحكم السيد هيثم بن طارق، وذلك لما توسمنا فيه من صفات وقدرات تؤهله لحمل هذه الأمانة..... وندعوكم جميعا إلى مبايعته على الطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن تكونوا له السند المتين والناصح الأمين...".

ووفق الدستور العُماني، يُحدد مجلس العائلة المالكة خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، من تنتقل إليه ولاية الحكم. وإذا لم يتم الاتفاق، تُفتح رسالة تركها السلطان قابوس وحدّد فيها اسم خليفته، ثم يجري تنصيبه. ويُشترط أن "يكون مسلمًا رشيدًا عاقلًا وابنًا شرعيًا لأبوين عُمانين مُسلمين".

بدوره، كتب مُغرّد عُماني بالإنجليزية: "منذ أن اختارك (السلطان الراحل قابوس)، فأنت بكل تأكيد الشخص المناسب لخلافته. انطلق سموّك، الشعب العُماني كله وراءك".

Since he choose you, your Majesty then definitely your are the right person to take his place... Go on your Majesty all Oman behind u 🖤 #هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/vMoGLsexKz

ووصفه آخر بأنه "خير خلف لخير سلف". وكتب: "ندعو الله تعالى التوفيق والسداد لسلطاننا وان يعينه على حمل الأمانة ويسدد خطاه ويرزقه البطانة الصالحه لتمضي عمان كما عهدناها، شامخة أبية عزيزة، محافظة على مكانتها ومكتسباتها، من ازدهار الى ازدهار".

وكتبت أخرى بالإنجليزية: "نعلم أن جلالته، السلطان الراحل قابوس، اختارك خليفة له، لأنك الشخص المناسب لقيادتنا، ولذلك سنُطيعك وسندعمك كما دعمنا جلالته. وإننا على ثقة بانك ستسير على خُطاه لتقود عُمان إلى الأفضل".

We know His Majesty #SultanQaboos selected you to be his successor because you are the right person to lead us , for that we will obey you & suport you like our support to his majesty & we are sure you will follow his steps & lead Oman to its best interest..



#هيثم_بن_طارق pic.twitter.com/DxZ88wmQwM