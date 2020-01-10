بومبيو يناقش مع نظيره الكندي توسيع قوة الناتو في العراق

وكالات:

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، إن الوزير مايك بومبيو ناقش إمكانية توسيع وجود حلف شمال الأطلسي في العراق خلال اتصال مع نظيره الكندي فرانسوا-فيليب شامبين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أورتاجوس في بيان "تحدث وزيرا الخارجية أيضًا بشأن أفعال النظام الإيراني العدائية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة وخطوات احتوائها لا سيما فرصة توسيع قوة الحلف في العراق وتقاسم العبء بشكل متناسب".

في سياق منفصل، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، يانس ستولتنبرج، إنه أكد لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استئناف مهمة الحلف في العراق في الوقت المناسب.

وأكد ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي ببروكسل، عقب مشاركته باجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "من المهم الآن أن ندعم العراق، وقد تكلمت مع مهدي عن الوضع في العراق وأكدت له أننا سنستأنف مهمة الحلف التدريبية لقوات العراقية حين يكون الوقت والأمن مناسبين".

وكان عبد المهدي قد طلب من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إرسال مسؤولين إلى العراق، للتوصل إلى آلية لسحب القوات الأمريكية من بلاده، طبقا لما ذكره مكتبه اليوم الجمعة.