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بومبيو وستولتنبرج يؤكدان أن الناتو قادر على المساهمة بشكل أكبر في أمن المنطقة

03:38 ص الجمعة 10 يناير 2020
بومبيو وستولتنبرج يؤكدان أن الناتو قادر على المساهمة بشكل أكبر في أمن المنطقة

مايك بومبيو

واشنطن - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أهمية مناشدة الرئيس دونالد ترامب للناتو بأن يكون الحلف منخرطا بشكل أكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي مع أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، اتفق الجانبان على أن الناتو قادر على المساهمة بشكل أكبر في أمن المنطقة ومحاربة الإرهاب الدولي، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة.

واستنكر الطرفان، عدم الاستقرار الذي يتسبب به العنف الإيراني في المنطقة، وأكدا التزامهما بمحاربة الإرهاب الدولي، بما في ذلك مشاركة الناتو في التحالف الدولي لمحاربة داعش، و مهام التدريب في العراق وأفغانستان.

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