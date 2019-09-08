الرئيس البرازيلي بولسونارو يخضع لجراحة

ساو باولو - (د ب أ):

أعلن المكتب الصحفي لمستشفى فيلا نوفا ستار انتهاء العملية الجراحية التي خضع لها الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو .

جاء ذلك في رسالة نصية للمستشفى عبر الهاتف ،دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وبدأت الجراحة حوالي الساعة 0730 صباحًا، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وذكر المركز الصحفي الرئاسي أن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أوتافيو ريجو باروس والأطباء سيعقدون مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق.

وهذه هى ثالث عملية جراحية يخضع لها بولسونارو منذ تعرضه للطعن فى بطنه أثناء تجمع انتخابى العام الماضى.