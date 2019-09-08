متظاهرو هونج كونج يعتزمون تسليم التماس للقنصلية الأمريكية

هونج كونج- (د ب أ):

من المقرر أن يتوجه متظاهرو هونج كونج المعارضون للحكومة إلى القنصلية الأمريكية في المدينة في مسيرة بعد ظهر اليوم الأحد لتسليم التماس يطالب الكونجرس الأمريكي بالتصديق على مشروع قانون يتضمن إجراءات عقابية على مسؤولين أكتشف انهم قاموا بقمع "الحريات الأساسية".

ويأتي الالتماس التي يطالب المشرعين الأمريكيين بالتوقيع على قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج في الوقت الذي من المقرر أن يستأنف فيه الكونجرس دورته التشريعية يوم غد الاثنين .

وسيسمح القانون للحكومة الأمريكية بإلغاء تأشيرات الدخول أو تجميد أصول مسؤولين قاموا "بقمع الحريات الأساسية" لسكان هونج كونج.

واستمرت الشائعات في الانتشار عبر الإنترنت بأن أحد المحتجين توفي بعد أن اقتحمت الشرطة محطة مترو برنس إدوارد لكن الحكومة أصدرت ليلة السبت، بيانًا غير مسبوق يفيد بأنه لم تحدث أي وفيات نتيجة لأفعال الشرطة منذ بدء الاحتجاجات قبل ثلاثة أشهر.