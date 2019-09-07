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    رئيس وزراء العراق يشدد على ضرورة تخفيض التوتر بالمنطقة

    09:01 م السبت 07 سبتمبر 2019
    رئيس وزراء العراق يشدد على ضرورة تخفيض التوتر بالمنطقة

    رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

    بغداد - (أ ش أ):

    شدد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم السبت، على ضرورة خفض حدة التوتر بالمنطقة، في إشارة إلى الصراع القائم بين إيران وأمريكا.

    وأوضح بيان لمكتب عبد المهدي - أوردته قناة (السومرية نيوز) الليلة - أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء مع سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا المعتمدين في بغداد؛ حيث بحث معهم تعزيز العلاقات الثنائية إضافة إلى توسيع الاستثمارات وزيادة مساهمة الشركات الأوروبية في مجالات الاستثمار والإعمار وتوفير فرص العمل، بجانب استمرار دعم قدرات القوات العراقية والتعاون ضد الإرهاب.

    وأضاف أنه تم التشاور في مستجدات الأوضاع بالمنطقة، وبحث التعاون والتنسيق حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أزمة الملف النووي والموقف المتطابق بين الجانبين باتجاه تخفيض التصعيد والتوصل لحلول سلمية تجنب المنطقة والعالم المزيد من المخاطر.

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    عادل عبد المهدي رئيس وزراء العراق

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