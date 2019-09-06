رئيس مجلس الدولة الصيني: بكين ستنهي الفوضى في هونج كونج بالقانون

بكين- (د ب أ):

صرح رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانج، اليوم الجمعة خلال لقائه والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن بلاده ستنهي الفوضى في هونج كونج في إطار القانون.

وقال لي، في أول تعليق له على الاضطرابات في هونج كونج والتي تصدرت أخبارها عناوين الصحف في أنحاء العالم وشكلت ضغطا على بكين، أن الصين تتمتع بالحكمة اللازمة للتعامل مع الاحتجاجات على أساس القانون.

ونمت مخاوف خلال الأسابيع الأخيرة من أن ترسل بكين قوات عسكرية، بناء على طلب حكومة هونج كونج، من أجل قمع المظاهرات التي ضربت المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

و قالت المستشارة الألمانية، التي تقوم بزيارة تستمر لثلاثة أيام إلى الصين، إنها ترحب بالخطوة التي اتخذتها هونج كونج هذا الأسبوع بسحب مشروع القانون المثير للجدل رسميا والذي شكل محور استياء المتظاهرين.

وأضافت ميركل: "آمل الآن في أن المتظاهرين سيشاركون في الحوار".

وطلب قادة من الحركة الاحتجاجية عقد لقاء مع ميركل أثناء زيارتها، ومع ذلك، قال المتحدث باسم ميركل، شتيفن زايبرت، إن المستشارة لا تعتزم عقد لقاء معهم.

ووقعت ميركل ولي مجموعة 11 اتفاقا في مجالات مثل الطيران، والسيارات، والطاقة النظيفة، والمالية والتعليم، وذلك مع بداية الزيارة التي من المقرر أن تركز بشكل كبير على التجارة.

وأعربت المستشارة الألمانية عن أملها في إيجاد حل سريع للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين،وقالت إن هذه الحرب الممتدة بين أكبر اقتصادين في العالم تؤثر على دول أخرى.

يشار إلى أن الاقتصاد الألماني على حافة الركود بعدما انكمش في الربع الثاني من العام بسبب ضعف الصادرات. وفي الوقت نفسه، ينمو الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة منذ ثلاثة عقود، بسبب فرض رسوم أمريكية على سلع بمئات المليارات من الدولارات.

كما أعربت ميركل، التي تقود وفدا تجاريا كبيرا إلى بكين، عن أملها في الانتهاء قريبا من اتفاقية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين.

وقالت إن العلاقات الصينية الألمانية تقوم على أرضية صلبة، وبالرغم من وجود بعض النزاعات، فقد حقق الجانبان بعض التقدم في معالجتها.

وكان في استقبال ميركل بمراسم ترحيب عسكرية، صباح اليوم، رئيس مجلس الدولة الصيني في مراسم أقيمت في قاعة الشعب الكبرى.

وجلست ميركل ومضيفها الصيني أثناء مراسم الاستقبال وذلك بعد أن تعرضت ميركل لنوبات ارتجاف متكررة خلال مراسم مماثلة في وقت سابق من العام الجاري. ووقف لي خلال النشيد الوطني الصيني.

ومن المقرر أن تشارك ميركل في وقت لاحق اليوم في محادثات اللجنة الاستشارية الاقتصادية الصينية الألمانية، وهي منصة لرجال الأعمال والسياسيين.

وستلتقي المستشارة الألمانية مع الرئيس الصيني شي جين بينج على العشاء قبل أن تواصل رحلتها إلى ووهان يوم غد السبت للقاء ممثلي شركات وطلاب من جامعة هواتشونج.

وعادة ما تثير ميركل قضايا حقوق الإنسان خلال زياراتها للصين، ولذلك يتوقع أن تبحث قضية هونج كونج مع لي.

وفرضت الحكومة الصينية قيودا على وصول المراسلين الأجانب إلى المؤتمر الصحفي لميركل ولي المقرر عقده اليوم الجمعة ، في إشارة إلى أنها تحاول تجنب الكثير من اهتمام وسائل الإعلام باضطرابات هونج كونج أو على الاحتجاز الجماعي للأقليات المسلمة في منطقة شينجيانج.

وقالت مصادر في الوفد الألماني إن تقييد بكين لحرية وصول الصحفيين الأجانب "غير مفهوم" ولا يتماشى مع المعايير الدولية.