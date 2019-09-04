الصين تتهم واشنطن باستخدام نفوذها لقمع "هواوي"

القاهرة - (مصراوي):

اتهمت الصين، الأربعاء، الولايات المتحدة باستخدام نفوذها لقمع شركة هواوي دون تقديم أي دليل بعد أن قالت هواوي تكنولوجيز الصينية إن الحكومة الأمريكية أصدرت تعليمات لمسؤولي إنفاذ القانون باستخدام سياسة العصا والجزرة مع موظفي الشركة للتحول ضدها، في وقت تصعد فيه ردها على حملة أمريكية يمكن أن تهدد وجودها.

وقالت شركة هواوي، الثلاثاء، إن الحكومة الأمريكية تستخدم نفوذها القضائي والإداري، إضافة إلى وسائل أخرى، لتعطيل أعمال الشركة وأعمال شركائها، وفق ما نقلت "رويترز".

وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمره الصحفي اليومي "هذا السلوك ليس فقط مشينا، بل إنه غير أخلاقي أيضا"، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وأضاف أن على الولايات المتحدة أن توقف الضغط "غير المنطقي" على الشركات الصينية، وأن تتيح، بدلا من ذلك، بيئة بلا تمييز لعملياتها.

ووسط حرب تجارية مع الصين، وضعت واشنطن هواوي، ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، على "قائمة الكيانات" المحظورة، في خطوة تمنع الشركة الصينية من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شركات أمريكية دون موافقة الحكومة الأميركية، لاسيما تطبيقات غوغل وخدمات أجهزة الأندرويد.