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    بوتين ومودي يبحثان تعزيز التعاون في كافة المجالات

    11:24 ص الأربعاء 04 سبتمبر 2019
    بوتين ومودي يبحثان تعزيز التعاون في كافة المجالات

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    موسكو - أ ش أ

    بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سبل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

    وقال الرئيس الروسي، في مستهل الاجتماع، حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية:" نحن ندعم الهند وهي تدعمنا في الكثير من القضايا الدولية وآراؤنا متقاربة".

    ومن جانبه، أكد رئيس وزراء الهند على العلاقات المتينة التي تربط الهند وروسيا، قائلا:" إن هذا اللقاء هام ويمثل امكانية تاريخية جديدة لتمتين العلاقات بين البلدين". ووقع الجانبان الروسي والهندي بعد الاجتماع استراتيجية عمل لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

    واتفق الجانبان على دراسة امكانية إنشاء مشروعات مشتركة في الهند لتطوير وتصنيع الطائرات المدنية.

    ودعا رئيس وزراء الهند الرئيس الروسي لزيارة الهند العام القادم.

    يُذكر أن فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي الخامس انطلقت في فلاديفوستوك بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم.

    ويشارك في المنتدى، الذي يستمر حتى السادس من سبتمبر الجاري، نحو 8 آلاف مشارك من 60 بلدا.

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    بوتين روسيا ناريندرا مودي الهند

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