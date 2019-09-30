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    ولى عهد أبوظبي يبحث هاتفيا مع المستشارة الألمانية التعاون الثنائي

    08:08 م الإثنين 30 سبتمبر 2019
    ولى عهد أبوظبي يبحث هاتفيا مع المستشارة الألمانية التعاون الثنائي

    الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

    أبوظبي - (أ ش أ):

    بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان اليوم الأثنين، خلال اتصال هاتفي مع أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا الاتحادية ،علاقات الصداقة وأوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

    وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين استعراضا خلال الاتصال مجمل القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث والمستجدات التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

    هذا المحتوى من

    Asha
    محمد بن زايد آل نهيان أبوظبي ألمانيا أنجيلا ميركل
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