  • عاجل:أسعار الذهب تنخفض في مصر بتعاملات الاثنين.. والجرام يخسر 8 جنيهات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة أسعار الذهب

    لجنة بالبرلمان الأوروبي ترفض مرشحي المجر ورومانيا لعضوية المفوضية

    02:54 م الإثنين 30 سبتمبر 2019
    لجنة بالبرلمان الأوروبي ترفض مرشحي المجر ورومانيا لعضوية المفوضية

    البرلمان الأوروبي

    بروكسل- (د ب أ):

    صوتت لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الأوروبي، الاثنين، برفض مرشحيْ كل من المجر ورومانيا لشغل منصب مفوض بالاتحاد الأوروبي.

    وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مشاركين في اجتماعٍ للجنة أنها رأت أن المجري لازلو تروكساني والرومانية روفانا بلومب ليسا مناسبين لشغل منصب مفوض في المفوضية الأوروبية التي شكلتها رئيستها المنتخبة أورزولا فون دير لاين.

    وكان رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي قد طلب من اللجنة المزيد من التوضيح، بعدما رأت الخميس الماضي أن هناك تضاربا في المصالح المالية يتعلق بتروكساني وبلومب.

    ويتعين الآن على ساسولي أن يتواصل مع فون دير لاين، التي ربما تطالب من جانبها بودابست وبوخارست بالتقدم بمرشحين آخرين.

    البرلمان الأوروبي بروكسل الاتحاد الأوروبي المجر رومانيا

    الخبر التالى:

    ميركل تؤكد عدم وجود خلاف مع وزيرة الدفاع الألمانية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان