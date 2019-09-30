لجنة بالبرلمان الأوروبي ترفض مرشحي المجر ورومانيا لعضوية المفوضية

بروكسل- (د ب أ):

صوتت لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الأوروبي، الاثنين، برفض مرشحيْ كل من المجر ورومانيا لشغل منصب مفوض بالاتحاد الأوروبي.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مشاركين في اجتماعٍ للجنة أنها رأت أن المجري لازلو تروكساني والرومانية روفانا بلومب ليسا مناسبين لشغل منصب مفوض في المفوضية الأوروبية التي شكلتها رئيستها المنتخبة أورزولا فون دير لاين.

وكان رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي قد طلب من اللجنة المزيد من التوضيح، بعدما رأت الخميس الماضي أن هناك تضاربا في المصالح المالية يتعلق بتروكساني وبلومب.

ويتعين الآن على ساسولي أن يتواصل مع فون دير لاين، التي ربما تطالب من جانبها بودابست وبوخارست بالتقدم بمرشحين آخرين.