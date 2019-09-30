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نتنياهو يدعو جانتس للقاء جديد في مسعى أخير لتشكيل حكومة وحدة

09:11 ص الإثنين 30 سبتمبر 2019
نتنياهو يدعو جانتس للقاء جديد في مسعى أخير لتشكيل حكومة وحدة

نتنياهو

تل أبيب- (د ب أ):

يستعد فريقا التفاوض عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنافسه زعيم حزب "أزرق - أبيض" بيني جانتس لعقد لقاء جديد بعد غد الأربعاء.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" أن نتنياهو اتصل أمس الأحد بجانتس وطلب منه عقد لقاء بعد الأعياد اليهودية مباشرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المحاولة ستكون الأخيرة التي يقوم بها نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة قبل إعادة تفويض تشكيل الحكومة إلى الرئيس رؤوفين ريفلين.

وكان ريفلين كلف نتنياهو الأربعاء الماضي بتشكيل الحكومة.

وإذا لم يتمكن نتنياهو من تشكيل الحكومة فإن ريفلين سيكلف عضوا آخر بالكنيست لتشكيلها.

وتصدر حزب "أزرق - أبيض" الانتخابات بحصوله على 33 مقعدًا، متقدمًا بمقعد واحد على حزب "ليكود" بزعامة نتنياهو، إلا أن أيًا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدًا وبالتالي تشكيل حكومة أغلبية.

وحظي نتنياهو بدعم 55 نائبًا من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع جانتس تأييد 54 نائبًا من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار.

نتنياهو بيني جانتس رؤوفين ريفلين حزب أزرق أبيض

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