حمدوك: التحدي الاقتصادي كبير ونحتاج إلى معالجة سعر الصرف

القاهرة- (مصراوي):

أكّد رئيس الوزراء السوداني المُكلّف، عبدالله حمدوك، أن بلاده يواجه تحديًا اقتصاديًا كبيرًا، ولكن يمكن معالجته.

وقال حمدوك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الثلاثاء: "نحن بحاجة إلى معالجة تدهور سعر الصرف ووقف التضخم وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي".

وتابع: "نهدف على المدى الطويل إلى زيادة الإنتاج في البلاد لتعزيز الاقتصاد وخلق بيئة ملائمة للاستثمار".

كان وزير الخارجية الألماني قد وصل إلى السودان، الثلاثاء، واستقبله في مطار الخرطوم وكيل وزارة الخارجية السفير عمر دهب وعدد من المسؤولين.

وتُعد زيارة ماس الأولى لمسؤولٍ أوروبيٍ ومسؤولٍ ألمانيٍ للسودان منذ عام 2011، ومن المقرّر أن يلتقي رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان أيضًا.

وتأتي الزيارة بعد أن أدى أعضاء المجلس السيادي ورئيس الوزراء اليمين الدستورية لقيادة مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرًا.

واستبق وزير الخارجية الألماني الزيارة بتصريحات أكد فيها رغبة ألمانيا في أن يستفيدَ السودان من الفرصة التاريخية التي يمر بها البلد.

وقال ماس في بيان صدر قبيل زيارته للخرطوم إن "السودان يقف عند منعطف تاريخي".

وأوضح الوزير الألماني أنه يتطلّع إلى إجراء مباحثات مع ممثّلي حركة الاحتجاج "للتعبير عن تقديره لهم".

وتابع "نودّ أن يكون السودان قادراً على استغلال الفرصة التاريخية بعد سنوات من العزلة لتلقّي الدعم الضروري من المجتمع الدولي".

ومن المقرّر أن يتوجه ماس إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية بعد انتهاء زيارته للخرطوم.