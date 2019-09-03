الجامعة العربية تؤكد ضرورة دعم تجديد التفويض الممنوح لـ"الأونروا"

القاهرة- (د ب أ):

أدان الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين، الذي عقد في مقر الجامعة العربية اليوم الثلاثاء ، حملة الاستهداف والتشكيك التي تتعرض لها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) خاصة من الإدارة الأمريكية، والتي تتزامن مع اقتراب التصويت على تجديد التفويض الممنوح للوكالة في نوفمبر المقبل.

ودعا البيان الختامي للمؤتمر الأمانة العامة للجامعة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب لمواصلة جهودهم في تفعيل قنوات الاتصال الدبلوماسية والسياسية مع دول العالم لحثها على التصويت لصالح دعم تجديد التفويض لوكالة "الاونروا".

وأكد المؤتمر على أهمية ومحورية الحضور العربي في مؤتمر تعهدات كبار المانحين للأونروا على المستوى الوزاري، والذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك في تغطية العجز المالي الذي قدر بـ120 مليون دولار.