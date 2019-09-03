  • عاجل:برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    قصف لبنان الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    الجامعة العربية تؤكد ضرورة دعم تجديد التفويض الممنوح لـ"الأونروا"

    04:32 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    الجامعة العربية تؤكد ضرورة دعم تجديد التفويض الممنوح لـ"الأونروا"

    جامعة الدول العربية

    القاهرة- (د ب أ):

    أدان الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين، الذي عقد في مقر الجامعة العربية اليوم الثلاثاء ، حملة الاستهداف والتشكيك التي تتعرض لها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) خاصة من الإدارة الأمريكية، والتي تتزامن مع اقتراب التصويت على تجديد التفويض الممنوح للوكالة في نوفمبر المقبل.

    ودعا البيان الختامي للمؤتمر الأمانة العامة للجامعة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب لمواصلة جهودهم في تفعيل قنوات الاتصال الدبلوماسية والسياسية مع دول العالم لحثها على التصويت لصالح دعم تجديد التفويض لوكالة "الاونروا".

    وأكد المؤتمر على أهمية ومحورية الحضور العربي في مؤتمر تعهدات كبار المانحين للأونروا على المستوى الوزاري، والذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك في تغطية العجز المالي الذي قدر بـ120 مليون دولار.

    الجامعة العربية فلسطين الأمم المتحدة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان