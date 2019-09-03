حول العالم في 24 ساعة: حزب الله ينشر أول لقطات للهجوم على الآلية الإسرائيلية
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها نشر حزب الله اللبناني مشاهد لعملية استهداف ناقلة الجنود الإسرائيلية مساء أمس الأحد بمنطقة أفيفيم شمالي دولة الاحتلال، على الحدود مع جنوب لبنان.
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