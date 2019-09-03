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    حول العالم في 24 ساعة: حزب الله ينشر أول لقطات للهجوم على الآلية الإسرائيلية

    12:30 ص الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    حول العالم في 24 ساعة: حزب الله ينشر أول لقطات للهجوم على الآلية الإسرائيلية

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    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها نشر حزب الله اللبناني مشاهد لعملية استهداف ناقلة الجنود الإسرائيلية مساء أمس الأحد بمنطقة أفيفيم شمالي دولة الاحتلال، على الحدود مع جنوب لبنان.

    حزب الله انفجار إيران شركة أرامكو السعودية

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