السعودية تؤيد جهود مصر في مكافحة الإرهاب

القاهرة – مصراوي:

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، تأييد المملكة للجهود التي تبذلها مصر للقضاء على الإرهاب، وآخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة شمالي سيناء.

وأكد المصدر في بيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية، "تضامن المملكة التام ومؤازرتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها على الإرهاب والتطرف".

وتقدم البيان بـ "العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب المصري الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل".

أعلنت القوات المسلحة، أنه في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتى اليوم عن تحقيق عدة نجاحات.

ولفتت القوات المسلحة -في بيان اليوم الجمعة- إلى قيام القوات الجوية بتستهداف وتدمير عدد 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 7 عربات دفع رباعي على الاتجاه الشمالي الشرقي، و83 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، و25 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

وأشار البيان إلى تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 118 فردًا تكفيرياً عُثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.

وكشف البيان عن قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 273 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على طرق التحرك بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير 11 فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.

كما تم ضبط وتدمير 37 سيارة، و42 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

وذكر البيان أنه تم اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عُثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من أجهزة الاتصال.

وأوضح أنه استكمالا للمهام القتالية، تواصل القوات الخاصة البحرية تأمين المسطح المائي أمام مناطق العمليات بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر؛ لتأمين الأهداف الاقتصادية وتفعيل إجراءات الأمن البحري داخل المياه الإقليمية.

كما تمكنت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية من تحقيق عدة نجاحات، منها ضبط 15بندقية آلية، و3 رشاش، و2 قاذف ،RBG و24 خزنة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

كما تم ضبط 2441 كيلو جرام من جوهر الحشيش المخدر، وضبط 6265 كيلو جرام من نبات البانجو، بالإضافة إلى 20 كيلو جرام من مادة الأفيون المخدر، وضبط 1562086 قرص مخدر.

وجرى اكتشاف وتدمير 25 فدان من نبات الخشاش والبانجو، و 1268 كيلو جرام من بذور الخشاش والبانجو ، و23 عربة تستخدم في أعمال التهريب.

وأشار البيان إلى ضبط 50 جهاز يستخدم للتنقيب عن المعادن، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ 11071 فردًا من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد، وضبط 13 هاتفًا للاتصال عبر الأقمار الصناعية.

ونتيجة للأعمال القتالية للقوات المسلحة بمناطق العمليات، استشهد وأصيب ضابط و9 جنود أثناء الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية.

وأكدت القوات المسلحة والشرطة، استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.