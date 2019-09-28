  • عاجل:مباشر بريميرليج.. شيفيلد وليفربول.. صلاح أساسيا (اضغط للمتابعة)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي توماس كوك الطقس سد النهضة أسعار الذهب انتخابات تونس هجوم أرامكو السعودية

    ماليزيا تندد بتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية

    12:30 م السبت 28 سبتمبر 2019
    ماليزيا تندد بتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية

    رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد

    كوالالمبور– (أ ش أ):

    ندَّد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد بالتصرفات الإسرائيلية المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واحتلالها وإقامة المستوطنات عليها.

    وأشار مهاتير - في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لما نقلته وكالة أنباء "برناما" الماليزية اليوم السبت - إلى المصير المؤسف للفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من دخول المستوطنات المبنية على أرضهم.

    وأكد ضرورة حل النزاعات الدائرة حول العالم سلميا، منتقدا اعتبار أعمال الإبادة الجماعية وسيلة لحل النزاعات بين الدول أو بداخلها.

    وقال مهاتير: "ليس من العدل الحكم بالإعدام على قاتل وفي نفس الوقت يتم تكريم المسؤولين عن مقتل الملايين من الأشخاص"، موضحا أن الحروب الحديثة لا تسفر فقط عن مقتل وإصابة المقاتلين، بل تتسبب في قتل الأبرياء والأطفال والمرضى والضعفاء أيضا.

    هذا المحتوى من

    مهاتير محمد ماليزيا فلسطين إسرائيل الأمم المتحدة

    الخبر التالى:

    تظاهرة "تاريخية" من أجل المناخ في مونتريال بحضور الناشطة غريتا تونبرج
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان