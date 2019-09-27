قتلى وجرحى من الشرطة العراقية والقبض على دواعش بالموصل

الموصل- (د ب ا):

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية اليوم الجمعة، بسقوط قتلى وجرحى من الشرطة جراء انفجار عبوة، والقبض على عناصر من داعش في الموصل، 400كلم شمال بغداد.

وقال العميد محمد الجبوري الناطق باسم قيادة عمليات نينوى لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.ا) ان"عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور دورية للشرطة المحلية في ناحية الشورة، 60كلم جنوب الموصل، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من رجال الشرطة واصابة رابع بجروح".

وعلى صعيد أخر، قال المصدر ان"القوات الامنية القت القبض على تسعة من عناصر داعش بحوزتهم اسلحة مختلفة في عملية امنية نفذتها اليوم في ناحيتي الشورة والقيارة جنوبي الموصل،موضحا انه تم اقتيادهم الى مقر قيادة العمليات للنحقيق معهم وتقديمهم للقضاء".

ولا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد، تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش الذي ينفذ عمليات مسلحة مختلفة ضد القوات الامنية والمدنيين اجبرت عشرات العوائل على النزوح الى مدينة الموصل.