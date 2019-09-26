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    مصر تعرب عن خالص تعازيها في ضحايا زلزال باكستان

    05:11 م الخميس 26 سبتمبر 2019
    مصر تعرب عن خالص تعازيها في ضحايا زلزال باكستان

    وزارة الخارجية المصرية

    القاهرة - أ ش أ

    أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس،عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال الذي ضرب باكستان؛ مما أسفر عن وفاة نحو 37 شخصاً وإصابة مئات آخرين.

    وعبرت مصر - في البيان - عن تعازيها (حكومةً وشعباً) لحكومة وشعب باكستان وأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين.

    وأكدت مصر وقوفها بجانب باكستان في مصابها الأليم، معربة عن ثقتها في تجاوز الشعب الباكستاني الصديق لتلك المحنة.

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    وزارة الخارجية المصرية مصر زلزال باكستان

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