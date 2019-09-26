مصر تعرب عن خالص تعازيها في ضحايا زلزال باكستان

القاهرة - أ ش أ

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس،عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال الذي ضرب باكستان؛ مما أسفر عن وفاة نحو 37 شخصاً وإصابة مئات آخرين.

وعبرت مصر - في البيان - عن تعازيها (حكومةً وشعباً) لحكومة وشعب باكستان وأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين.

وأكدت مصر وقوفها بجانب باكستان في مصابها الأليم، معربة عن ثقتها في تجاوز الشعب الباكستاني الصديق لتلك المحنة.