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    ماكرون: العالم يواجه الاشتعال بالكامل ويجب تخفيف الضغط على إيران

    09:35 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
    ماكرون: العالم يواجه الاشتعال بالكامل ويجب تخفيف الضغط على إيران

    إيمانويل ماكرون

    القاهرة – مصراوي:

    قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن بناء السلام مجازفة ويحتاج إلى شجاعة من قادة دول العالم لحل القضايا العالقة.

    وأكد في كلمته بالاجتماع الرابع والسبعين للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن سياسة الضغط على إيران، لن تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر في المنطقة.

    وأضاف أن هجمات الرابع عشر من سبتمبر ضد المملكة العربية السعودية قلبت الأوراق، وجعلت الأوضاع تسوء، مؤكدًا أن العالم يواجه الاشتعال بالكامل بسبب التوترات.

    واستطرد أنه يهدف إلى عقد مشاورات مع الجانب الإيراني، والتي سترج بنتائج منع طهران من حيازة سلاح نووي، وإيجاد حل للأزمة في اليمن، فضلًا عن وضع خطة دولية وإقليمية تراعي الأمن في المنطقة، ورفع العقوبات عن إيران.

    وأضاف ماكرون أن فرنسا ستواصل عملها لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام في سوريا، ويمر بتأمين كل الأراضي في سوريا بشكل طوعي وآمن.

    إيمانويل ماكرون إيران الأمم المتحدة

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