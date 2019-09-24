ترامب: مُستعدون لبدء اتفاق تجاري جديد مع بريطانيا

كتبت- رنا أسامة:

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لتوقيع اتفاق تجاري جديد مع بريطانيا، وذلك في كلمته أمام القادة في افتتاح أعمال الدور الـ74 بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ترامب، الثلاثاء: "مُستعدون لبدء اتفاق تجاري خاص مع بريطانيا. ونعمل بشكل مُقرّب مع جونسون على اتفاق تجاري جديد".

كانت صحيفة "ذا صن" البريطانية ذكرت في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني، أمس الاثنين، أن الجانبين البريطاني والأمريكي توصلا إلى اتفاق تجاري بينهما، يُتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بحلول يوليو المقبل، فيما تسعى لندن إلى إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع كندا والصين ودول أمريكا اللاتينية لمرحلة ما بعد بريكست.

وفي أكثر من مناسبة، ألمح ترامب أن فرص التوصل لاتفاق تجاري مع لندن ستكون أعلى بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي.

ومن المُقرر أن يتناول زعماء وقادة العالم، اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات خلال فعاليات الدورة الـ74، ومن بينها قضيتا فنزويلا وأزمة المناخ، علاوة على التوترات في بحر الخليج والخلافات مع إيران.

ومن بين الرؤساء الذين سيُلقون كلماتهم اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والبرازيلي جير بولسونارو، والتركي رجب طيب أردوغان، والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وتأتي المناقشة العامة بعد يوم من عقد الأمم المتحدة لقمة كبرى حول تغير المناخ.

وسيعقد ترامب سلسلة من الاجتماعات الثنائية خلال اليوم، بما في ذلك اجتماعات مع جونسون، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والرئيس العراقي برهم صالح.