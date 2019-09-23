انفجارات قرب السفارة الأمريكية في بغداد

القاهرة – مصراوي:

شهدت المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم الإثنين، انفجارين تسببا في إطلاق صافرات الإنذار بالمنطقة التي تجمع سفارات أجنبية ومقر الحكومة العراقية.

ونقلت قناة السومرية أن قذيفتين من طراز هاون انفجرتا بالقرب من السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء.

فيما تحدثت قناة سكاي نيوز عربية عن "سقوط صاروخين في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد وانطلاق صفارات الإنذار في محيط السفارة الأمريكية".

ولم تصدر السفارة الأمريكي في بغداد أي بيانات أو تصريحات رسمية حتى اللحظة.