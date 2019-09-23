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    انفجارات قرب السفارة الأمريكية في بغداد

    11:06 م الإثنين 23 سبتمبر 2019
    انفجارات قرب السفارة الأمريكية في بغداد

    السفارة الأمريكية في بغداد

    القاهرة – مصراوي:

    شهدت المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم الإثنين، انفجارين تسببا في إطلاق صافرات الإنذار بالمنطقة التي تجمع سفارات أجنبية ومقر الحكومة العراقية.

    ونقلت قناة السومرية أن قذيفتين من طراز هاون انفجرتا بالقرب من السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء.

    فيما تحدثت قناة سكاي نيوز عربية عن "سقوط صاروخين في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد وانطلاق صفارات الإنذار في محيط السفارة الأمريكية".

    ولم تصدر السفارة الأمريكي في بغداد أي بيانات أو تصريحات رسمية حتى اللحظة.

    بغداد السفارة الأمريكية المنطقة الخضراء العراق
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