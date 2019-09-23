أبو الغيط يشكر وزير خارجية أيرلندا على دعم بلاده لفلسطين

القاهرة - (أ ش أ)

التقى السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، سيمون كوفيني، وزير خارجية أيرلندا، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تناول الجانبان آخر المستجدات الإقليمية مع التركيز على القضية الفلسطينية، ومخاطر زعزعة الاستقرار الإقليمي في الخليج.

وصرح مصدر مسئول بالامانة العامة للجامعة العربية مساء اليوم الاثنين، بأن أبو الغيط عبر خلال اللقاء عن امتنانه للمواقف الأيرلندية حيال القضية الفلسطينية، وبالأخص لما تقدمه دبلن من دعم وتبرعات مقدرة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال المصدر إن الوزير الأيرلندي جدد دعم بلاده للأونروا، رافضاً كافة المحاولات التي تجري لتقويض عمل الوكالة والقضاء على ما تقدمه من خدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مضيفاً أن أبو الغيط شكر الوزير الأيرلندي على تبرعات بلاده للأونروا، وآخرها منحة قدرها مليونا دولار تقدمها دبلن للوكالة هذا الأسبوع.

وأكد المصدر أن أبو الغيط والوزير الأيرلندي شددا على مركزية حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأنهما اتفقا على أهمية متابعة اللقاء الوزاري التشاوري الذي عقد في دبلن في فبراير الماضي من أجل تعزيز الإجماع الدولي المؤيد لحل الدولتين، ولمحددات العملية السلمية المتسقة مع القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط عبر للوزير الأيرلندي عن تأييد الجامعة لتحركات دبلن على الصعيد الدولي من أجل حشد التأييد لحل الدولتين ومواجهة المحاولات التي تجري لتقويضه والالتفاف عليه، مؤكداً ترحيبه بالترشيح الأيرلندي لعضوية مجلس الأمن لعامي 2021 و2022.

وأوضح المصدر أن اللقاء تناول كذلك مخاطر زعزعة الأمن الإقليمي في الخليج، وأن الأمين العام والوزير الأيرلندي اتفقا على أهمية نزع فتيل التصعيد الحالي، والتركيز على الحلول الدبلوماسية التي تحفظ لجميع الأطراف أمنها واستقرارها، في ضوء من الالتزام بمبادئ القانون الدولي الأساسية وعلى رأسها عدم جواز الاعتداء، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.