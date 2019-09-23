تونس: المحكمة الإدارية ترفض الطعون ضد نتائج الانتخابات الرئاسية

القاهرة- (مصراوي):

رفضت المحكمة الإدارية في تونس، الاثنين، الطعون الـ6 التي قدّمها مُرشّحون للرئاسة على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وتلقَّت المحكمة 6 طعون تقدم بها 6 مرشحين من بين الـ26 مُرشّحًا في الدور الأول، وهم: يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالي، وعبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع الحالي، والمرشحون سيف الدين مخلوف وناجي جلول وحاتم بولبيار وسليم الرياحي.

وأفاد المتحدث باسم المحكمة محمد الغابري لوسائل إعلام محلية، السبت، بأن جلسات المرافعة ستكون علنية بحضور محامي المرشحين، ومحامي هيئة الانتخابات، والأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية.

وأفرزت نتائج الدور الأول، الذي أُجري يوم 15 من سبتمبر الحالي، فوز المرشح المستقل قيس سعيد بنسبة 4.‏18 في المائة من مجموع الأصوات، بينما حلَّ خلفه في الدور الثاني المرشح الموقوف في السجن رجل الأعمال الناشط في قطاع الإعلام نبيل القروي بنسبة 5.‏15 في المائة من نسبة الأصوات.