ظريف لا يستبعد اندلاع حرب في الشرق الأوسط

واشنطن - (د ب أ):

قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأحد، إنه لا يستبعد إمكانية اندلاع حرب في الشرق الأوسط، بعدما أرسلت الولايات المتحدة مزيدًا من القوات والأسلحة للسعودية.

وأكد ظريف في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" الذي تذيعه شبكة (سي بي إس) الأمريكية اليوم الأحد: "أنا لست واثقا من أن نستطيع تفادي حرب .. أنا واثق من أننا لن نبدأها، لكني واثق من أن الطرف الذي سيبدأها لن يكون الطرف الذي سينهيها".

من جانبه، رد عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، على تصريحات ظريف بـ"حرب شاملة" إن هاجمت السعودية أو أمريكا بلاده بالقول إن تصريحات ظريف "تؤكد أنه يقول الكثير من الأمور المشينة والغريبة وبصراحة أمور مضحكة".

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، عن الجبير القول :"تصريحاته (ظريف) تؤكد أنه يقول الكثير من الأمور المشينة والغريبة وبصراحة أمور مضحكة، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حلفاء منذ 80 عامًا وحاربنا العديد من الحروب معا ونزفنا دماء معا ... والسعودية وأمريكا ليستا متهورتين عندما يتعلق الأمر بالحروب، وهو خيارنا الأخير، الإيرانيون هم المتهورون بانخراطهم بمثل هذا السلوك".

كان الجبير قد اتهم ايران بالوقوف رواء الهجوم على أرامكو، مضيفًا أن الهجوم لم ينطلق من اليمن.

يشار إلى أن الحوثيين اعلنوا المسؤولية عن الهجوم.