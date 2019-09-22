رئيس دولة الاحتلال: الحكومة المستقرة يجب أن تضم حزبي نتنياهو وجانتز

القاهرة – مصراوي:

اعتبر رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أن ما اسماها "حكومة مستقرة"، يجب أن تضم حزبي بنيامين نتانياهو "الليكود"، وبيني جانتز "أزرق أبيض"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وستبدأ مساء اليوم مشاورات رئيس دولة الاحتلال مع قادة الأحزاب الفائزة بالانتخابات على الهواء مباشرة.

وتبدأ المشاورات مع حزب "أزرق أبيض" ومن ثم "الليكود" ولاحقا "القائمة المشتركة ثم "شاس" يليه حزب "إسرائيل بيتنا" وذلك بواقع 45 دقيقة لكل حزب.

ويوم غد الإثنين يستأنف المشاورات في ساعات الصباح مع "يهودوت هتوراه" ثم "يمينا" يليه" تحالف "العمل-جيشر" ومن ثم "المعسكر الديمقراطي" أيضا بواقع 45 دقيقة لكل حزب.

ويوم الأربعاء يتلقى ريفلين النتائج النهائية للانتخابات ليقرر بعدها اسم عضو الكنيست الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة دون استبعاد إمكانية أن يجري مشاورات إضافية مع قادة الحزبين الكبيرين.